В Москве простились с соавтором Конституции РФ Шейнисом

В Москве на Хованском кладбище состоялись похороны одного из основателей партии «Яблоко» и соавтора Конституции РФ Виктора Шейниса. Об этом сообщили пресс-служба фракции 30 июня.

На церемонии присутствовали вдова Шейниса, председатель федерального «Яблока» Григорий Явлинский, участник партии Лев Шлосберг, председатель политсилы Николай Рыбаков, политолог Татьяна Ворожейкина и социолог Алла Назимова, сказали «РИА Новости» в пресс-службе «Яблока».

Шейнис скончался 25 июня на 93-м году жизни.

Он родился 16 февраля 1931 года в Киеве. Позже переехал в Ленинград, где окончил исторический факультет ЛГУ. В 1958 году был исключен из комсомола и аспирантуры за критику советского вторжения в Венгрию 1956 года.

В декабре 1993 года избран депутатом Госдумы по федеральному списку объединения «Блок Явлинский–Болдырев–Лукин», в котором был одним из основателей. Закончил депутатскую карьеру в 1999 году.