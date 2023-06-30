Уголовное дело возбуждено в отношении съевшего собаку мужчины на Алтае

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Алтайского края, который похвастался в социальных сетях, что убил и съел собаку.

Как уточнила помощник прокурора региона Мария Антошкина в разговоре с журналистами 30 июня, дело возбуждено по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Ведется расследование.

Кадры расправы над собакой в Панкрушихинском районе Алтайского края появились в соцсетях в июне. На видео мужчина говорил, что он не живодер, а просто любит мясо.

В апреле полиция Краснодара начала поиск блогерши-живодерки, которая снимала на видео издевательства над котами и хомяками. На видео девушка избивала и морила животных голодом, предлагая подписчикам выбрать способ новых пыток.