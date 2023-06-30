Выстрелы раздались в аэропорту Кишинева

В аэропорту столицы Молдавии Кишиневе раздались выстрелы. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила полиция страны.

В настоящее время сотрудники авиагавани эвакуируют пассажиров.

По предварительной информации полиции молдавской столицы, стрельбу открыл иностранец, которого пограничники не пропустили в страну. Уточняется, что мужчина выстрелил в сторону пограничника и скрылся в одном из помещений аэропорта.

Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта Кишинева, авиасообщение приостановлено. Отменен прием прибывающих рейсов.

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