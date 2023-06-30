Эндокринолог порекомендовала витамины для получения красивого загара

Эндокринолог, диетолог, эксперт компании SOLGAR Эльвина Бинатова в беседе с «Газетой.Ru» 30 июня дала советы, как получить красивый загар и при этом обезопасить себя от солнечных ожогов, обезвоживания и других пагубных воздействий на организм из-за длительного пребывания на солнце.

По ее словам, волны ультрафиолетового излучения бывают мягкие и жесткие. Под их воздействием разрушается коллаген. По этой причине перед длительным пребыванием на солнце необходимо подготовить кожу.

Врач указала, что во избежание гиперпигментации кожи необходимо не только наносить солнцезащитный крем, но и исключить дефицит фолата, В12 и В3. Людям с очень сухой кожей необходимо принимать внутрь полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), витамин А, Е и цинк и достаточное количество воды в день, добавила Бинатова. Она предупредила, что избыток витамина А также вызывает сухость кожи.

«Витамин А участвует в процессах обновления репарации кожи и слизистых, в синтезе белков кожи: кератин, коллаген. Предотвращает повреждение кожи под воздействием УФ-излучения. Уменьшает количество бактерий как в протоках, так и на поверхности. Защищает от признаков фотостарения, стимулируя синтез и накопление коллагена в верхнем сосочковом слое и подавляя индукцию УФ-светом экпрессии металлопротеиназы», — сказала эксперт.

Прием антиоксидантов по отдельности не дают нужного эффекта, добавила эндокринолог. По ее словам, витамин А нужно принимать с витамином С, Е и селеном. Кроме того, специалист обратила внимание, что принимать витамины и минералы на фоне дефицита белка нет смысла, и посоветовала употреблять его в достаточном количестве.

Помимо этого, Бинатова отметила, что используемая в кремах с УФ-защитой феруловая кислота предотвращает фотостарение, вместе с витамином Е и С создает двойную фотозащиту.

Эндокринолог также привала следить за потреблением воды, которая необходимо для правильного баланса влаги кожи. Для увлажнения кожи врач порекомендовала использовать крем с мочевой кислотой и гиалуроновой кислотой.

Ранее, 14 июня, врач эндокринолог-диетолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Екатерина Иванникова в разговоре с «Известиями» развеяла популярные мифы о загаре. Один из них — это то, что в облачную погоду нельзя обгореть. Как рассказала Иванникова, ультрафиолетовые лучи активны даже в пасмурный день. Опасность заключается в том, что человек не замечает их прямого воздействия и не использует защитные средства, что приводит к солнечному ожогу.