Голливудский актер Алан Аркин умер в возрасте 89 лет

Лауреат премий «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA Алан Аркин скончался в возрасте 89 лет. Об этом 30 июня сообщила газета New York Post со ссылкой на сыновей актера — Адама, Мэтью и Энтони.

Причина смерти не уточняется.

«Наш отец был уникально талантливой силой природы, как художником, так и человеком. Любящий муж, отец, великий и прадедушка, его обожали, и его будет очень не хватать», — заявили его сыновья.

Аркин дебютировал в 1957 году в фильме «Волна тепла Калипсо». В 1964 году он получил главную роль в бродвейской постановке Luv. После чего ему предложили роль в фильме «Русские идут! Русские идут!», которая принесла актеру его первую номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

Актер был номинирован на четыре премии «Оскар», шесть премий «Эмми» в прайм-тайм и две премии «Тони». В 2007 году Аркин получил «Оскар» и премию BAFTA за роль в фильме «Маленькая мисс Счастье».