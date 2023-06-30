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Главком ВСУ Залужный заявил WP, что его бесят упреки в медленных темпах контрнаступления

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Высказывания о том, что контрнаступление украинской армии продвигается медленными темпами, приводят в бешенство главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. В этом сам главком признался 30 июня в интервью газете The Washington Post.

«Это меня бесит. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-то такое. Каждый день каждый метр дается кровью», — прокомментировал Залужный ряд замечаний со стороны западных чиновников и военных аналитиков.

Говоря о причинах неудач ВСУ, военный снова указал на нехватку различных видов вооружений украинской армии и заявил, что западные страны, например, вообще не стали бы начинать наступление при отсутствии превосходства в воздухе.

«Без полного снабжения эти планы [по контрнаступлению] совершенно неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы», — добавил он.

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23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не намерены давать оценку ходу контрнаступления Украины.

За день до этого телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции ВСУ проходят не так, как ожидали страны Запада.

29 июня военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям» о провале первого этапа контрнаступления ВСУ. По его словам, об этом говорят потери со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Также он сослался на данные огромных потерь украинской стороны, приведенные президентом России Владимиром Путиным 27 июня. Так, украинская сторона с 4 июня лишилась 259 танков и 780 бронемашин.

30 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ перестали отправлять западные танки в атаку для штурма российских позиций. Вместо этого Киев наносит точечные удары по позициям Вооруженных сил (ВС) России, утверждает газета.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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