Уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 78%

Уровень доверия граждан РФ президенту Владимиру Путину составляет 78,6%. Эти данные подтверждаются результатами опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликовали в пятницу, 30 июня.

74,8% граждан РФ считают, что Путин достойно справляется с обязанностями на своем посту.

«Показатель одобрения деятельности президента с 19 по 25 июня 2023 года составил 74,8% <...>. Уровни положительной оценки работы премьер-министра [Михаила Мишустина] и правительства России за последнюю неделю составили 51,7% <...> и 50,1% <...> соответственно», — говорится на официальном сайте.

23 июня ВЦИОМ сообщил, что, согласно опросу, 48% россиян доверяют своим согражданам, 44% — нет. Представления граждан России о доверии зависят от уровня образования и материального положения: чем он выше, тем оптимистичнее ответы.

Среди факторов, способствующих доверию, респонденты выделили честность и искренность, благосостояние, личные отношения, взаимопонимание, единомыслие. Препятствуют установлению доверия между людьми ложь и лицемерие, бедность, разные взгляды, недостаток общения.