Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Грузовой корабль Cargo Dragon вернулся на Землю с МКС
Общество
Оклады военных и сотрудников ряда силовых ведомств поднимут на 10,5% с 1 октября
Мир
Пограничник пострадал при стрельбе в аэропорту Кишинева
Мир
Голливудский актер Алан Аркин умер в возрасте 89 лет
Экономика
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с марта 2022 года
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ
Мир
Во Франции установят личности призывающих к протестам через соцсети
Общество
Путин поручил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми
Мир
Страны ЕС не достигли соглашения по миграционной политике
Туризм
Авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва — Тбилиси
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Мир
Вооруженного участника штурма Капитолия задержали около дома Обамы
Мир
Посла Колумбии в Москве вызвали в МИД после заявлений о Краматорске

Уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 78%

ВЦИОМ: уровень доверия граждан России Владимиру Путину превысил 78%
0
Фото: Официальный сайт президента РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень доверия граждан РФ президенту Владимиру Путину составляет 78,6%. Эти данные подтверждаются результатами опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликовали в пятницу, 30 июня.

74,8% граждан РФ считают, что Путин достойно справляется с обязанностями на своем посту.

«Показатель одобрения деятельности президента с 19 по 25 июня 2023 года составил 74,8% <...>. Уровни положительной оценки работы премьер-министра [Михаила Мишустина] и правительства России за последнюю неделю составили 51,7% <...> и 50,1% <...> соответственно», — говорится на официальном сайте.

«Задача — не приспособиться, а создать основу для успешного развития страны»
Владимир Путин оценил работу парламентариев и дал им новые поручения

23 июня ВЦИОМ сообщил, что, согласно опросу, 48% россиян доверяют своим согражданам, 44% — нет. Представления граждан России о доверии зависят от уровня образования и материального положения: чем он выше, тем оптимистичнее ответы.

Среди факторов, способствующих доверию, респонденты выделили честность и искренность, благосостояние, личные отношения, взаимопонимание, единомыслие. Препятствуют установлению доверия между людьми ложь и лицемерие, бедность, разные взгляды, недостаток общения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023