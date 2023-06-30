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National Geographic прекратит продажи в киосках и уволит штатных авторов

Associated Press: National Geographic прекратит продажи в киосках и уволит штатных авторов
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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Продажи журналов National Geographic в киосках прекратятся, все его штатные авторы будут уволены. Об этом 29 июня сообщило агентство Associated Press.

Компания сосредоточится на выпуске цифрового издания. Она продолжит продавать в киосках специальные печатные выпуски и поставлять журналы по подписке. На данный момент общий тираж журнала составляет 1,8 млн экземпляров ежемесячно.

Также из National Geographic будут уволены все штатные авторы, их заменят внештатные сотрудники.

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Журнал National Geographic выходит с 1888 года и первоначально издавался национальным географическим обществом. В 2015 году контроль перешел 21st Century Fox, в 2019-м его выкупила Disney.

Ранее, 29 декабря 2022 года, вышел последний номер еженедельной русскоязычной газеты «Литовский курьер». Она выпускалась на протяжении 27 лет и 9 месяцев. Последний номер был 1453-м по счету.

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