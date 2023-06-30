National Geographic прекратит продажи в киосках и уволит штатных авторов

Продажи журналов National Geographic в киосках прекратятся, все его штатные авторы будут уволены. Об этом 29 июня сообщило агентство Associated Press.

Компания сосредоточится на выпуске цифрового издания. Она продолжит продавать в киосках специальные печатные выпуски и поставлять журналы по подписке. На данный момент общий тираж журнала составляет 1,8 млн экземпляров ежемесячно.

Также из National Geographic будут уволены все штатные авторы, их заменят внештатные сотрудники.

Журнал National Geographic выходит с 1888 года и первоначально издавался национальным географическим обществом. В 2015 году контроль перешел 21st Century Fox, в 2019-м его выкупила Disney.

Ранее, 29 декабря 2022 года, вышел последний номер еженедельной русскоязычной газеты «Литовский курьер». Она выпускалась на протяжении 27 лет и 9 месяцев. Последний номер был 1453-м по счету.