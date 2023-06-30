Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ

На следующем заседании совета директоров Центробанка (ЦБ) 21 июля ключевая ставка может быть повышена с 7,5% до 8% в случае подтверждения ускорения инфляции выше целевых уровней, сообщил «Известиям» управляющий активами УК ПСБ Георгий Воронков.

Эксперт обратил внимание на то, что последние недельные данные оказались высокими, индекс потребительских цен (ИПЦ) с 20 по 26 июня вырос на 0,16%, против ожиданий 0,06–0,11%. При этом перед заседанием еще три публикации недельной динамики, и если тренд на увеличение ИПЦ подтвердится, то ставка может быть повышена.

«Мы считаем, что в этом году она может вырасти до отметки 8,5% годовых», — резюмировал Воронков.

9 июня ЦБ РФ в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор отметил, что будет принимать дальнейшие решения «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

В последний раз ключевую ставку снижали до 7,5% около девяти месяцев назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимали с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.