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ЕС с начала конфликта направил Киеву более 2 тыс. ракет и 220 тыс. боеприпасов

Фон дер Ляйен: ЕС уже направил Киеву более 2 тыс. ракет и более 220 тыс. боеприпасов
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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ЕС с начала конфликта на Украине поставил Киеву более 220 тыс. единиц боеприпасов и более 2 тыс. ракет. Об этом в пятницу, 30 июня, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Сейчас мы находимся на пути к поставке [Украине] ожидаемого миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев», — добавила она.

К концу года Евросоюз планирует обучить более 30 тыс. украинских военных, причем как мужчин, так и женщин. Однако 24 тыс. украинцев уже прошли подготовку в ЕС, что означает, что отметка в 30 тыс. будет превышена, заявила фон дер Ляйен.

«С начала <конфликта> мы мобилизовали для Украины €70 млрд. А на прошлой неделе мы выплатили €9 млрд из нашего 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи», — добавила глава ЕК о финансовой помощи Киеву.

Ранее в этот день, Евросоюз опубликовал по итогам первого дня саммита в Брюсселе документ, в котором заявил о готовности удовлетворять военные и оборонные потребности Украины до того момента, пока они не станут противоречить политике безопасности государств ЕС.

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Ранее, 29 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО и Евросоюз пошлют Украине сильный сигнал поддержки. Также он рассказал, что ЕС и НАТО планируют усилить совместную работу по защите критической инфраструктуры.

26 июня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран — членов союза (ЕС) не смогли согласовать выделение Украине восьмого транша военной помощи из Европейского фонда мира в размере €500 млн. Однако он добавил, что единственный вывод, который ЕС сделал из происходящих в России событий, заключается в необходимости удвоить поставки оружия Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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