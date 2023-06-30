Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции установят личности призывающих к протестам через соцсети
Общество
Путин поручил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми
Мир
Страны ЕС не достигли соглашения по миграционной политике
Туризм
Авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва — Тбилиси
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Мир
Вооруженного участника штурма Капитолия задержали около дома Обамы
Мир
Посла Колумбии в Москве вызвали в МИД после заявлений о Краматорске
Общество
В ГД предложили проводить консультации школьников с психологом перед экзаменами
Экономика
Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта 2022 года
Экономика
Торгово-промышленная палата РФ поддержала законопроект о налоге на сверхприбыль
Мир
Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию из-за конфликта на Украине
Авто
Правительство не поддержало проект об отмене запрета на тонировку стекол авто
Новости компаний
Российскому малому бизнесу помогут увеличить оборотные средства

Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявил состав жюри

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый фестиваль документального контента стриминговых платформ пройдет с 6 по 9 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест» в павильоне «Кино». Специальное событие фестиваля — первый показ фильма о фильме про революционные технологии съемок воздушных боев в новой картине Алексея Германа – младшего «Воздух», который пройдет 4 июля в Летнем кинотеатре в парке МУЗЕОН онлайн-кинотеатра Wink и телеканала «Москва 24».

Киносмотр ORIGINAL+Doc — составляющая фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+.

Организаторы фестиваля: компания МИДЭКСПО и «Российская креативная неделя. Москва Фест».

Соорганизаторы: «Российская газета» и медиагруппа «Красный квадрат» — ведущая российская креативно-технологическая компания.

Партнером фестиваля выступает Институт развития интернета (АНО «ИРИ»).

Документальные проекты оценит профессиональное независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа в документальном направлении и представители СМИ:

Жюри основного конкурса:

  • Леонид Млечин — политический обозреватель ОТР, президент Международной академии телевидения и радио (председатель);
  • Светлана Колосова — продюсер, директор дирекции документального кино АО «Первый канал», член академии ТЭФИ;
  • Сергей Бурунов — российский актер кино, озвучания и дубляжа, телеведущий, лауреат премий ТЭФИ и АПКиТ.

Леонид Млечин, председатель основного жюри: «Сегодня первым делом ищешь не новости, а анализ. Новостей-то сколько хочешь, информационный вал захлестывает. А важно разобраться, что происходит и почему. Реальная жизнь, полная драм и трагедий, волнует.

Документалистика, на мой взгляд, это не высказывание собственного мнения, это прежде всего исследование, расследование и анализ. Очень хочется узнать, что происходит. И почему? Надеюсь увидеть фильмы, которые отвечают на те вопросы, которые нас волнуют. Правда, понимаю, что есть вопросы, ответить на которые невероятно сложно...»

Жюри СМИ:

  • Никита Карцев — главный редактор журнала «Искусство кино», режиссер (председатель);
  • Трифон Бебутов — директор по контенту «Афиши», главный редактор «Афиши Daily»;
  • Сергей Сычев — редактор отдела культуры «Известий», кандидат филологических наук, член отборочной комиссии МКФ «Послание к человеку».

Никита Карцев, председатель жюри СМИ: «Я не делю кино на документальное и игровое — всё кино в определенном смысле фикция, оно несет отпечаток воли автора: что он снимает, в какие моменты, что пускает в кадр, а что не включает в монтаж. И наоборот, даже в игровом кино со сценарием и декорациями мы смотрим на людей и их окружение в такой момент времени и места, какой не повторится никогда. Так что и критерии отношения к так называемому документальному кино у меня одни: чтобы это было талантливо. Неважно, выходит это кино на платформах, в кинотеатрах или в социальной сети».

На фестивале ORIGINAL+Doc будут показаны премьерные документальные фильмы — оригинальные проекты российских онлайн-кинотеатров. Все фильмы представят создатели, и после сеансов у зрителей будет возможность задать им вопросы.

Программный директор — Сусанна Альперина, редактор гуманитарного блока «Российская газета», «Неделя», журналист, писатель, продюсер.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023