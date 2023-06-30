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Река Тура продолжает мелеть в Тюмени даже во время ливней

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В Тюмени продолжается процесс обмеления реки Туры. Его не остановили ливневые дожди. Осадки приостановили скорость убывания воды в реке, но ситуация кардинально не изменилась. Как сообщает «Наш город» со ссылкой на гидропост, за последние сутки уровень воды в реке снизился на 3 см. Сегодня, 30 июня, он составляет –59 см над 0 поста. А 20 июня он был на отметке –62 см.

По данным из архива Центра регистра и кадастра, минимальный уровень реки Туры 30 июня, –21 см, регистрировался в 2021 году, а максимальный, 651 см, —в 2003-м.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что в Тюмени во время затяжных ливней остановилось катастрофическое убывание воды в реке Туре. Как показали данные гидропоста, вода за прошедшие сутки осталась на прежнем уровне.

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