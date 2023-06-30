Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем в Европе

Бюджетный хетчбэк Dacia Sandero, который известен в России под брендом Renault, объявлен самым популярным автомобилем в Европе, согласно итогам отчета о продажах в мае 2023 года. Об этом 30 июня сообщили аналитики JATO Dynamics.

Sandero удерживает лидерство на европейском рынке с апреля. В минувшем мае было реализовано 21 745 хетчбэков Dacia, что на 78% больше к маю 2022-го.

В число самых популярных рынков, где приобретают Sandero, вошли Франция, Испания, Италия и Германия.

На втором месте расположился другой фаворит европейских автолюбителей ― кроссовер Tesla Model Y (21 530 автомобилей). Тройку лидеров замыкает кроссовер Volkswagen T-Roc с результатом 18 333 проданных автомобилей, что на 7% больше, чем в мае 2022 года.

Кроме того, в список вошли такие автомобили, как Peugeot 208 (18 157 шт.), Renault Clio (18 078 шт.), Opel Corsa (17 405 шт.), Toyota Yaris (15 741 шт.), Volkswagen Golf (15 424 шт.), Skoda Octavia (15 183 шт.) и Peugeot 2008 (14 845 шт.).

19 июня стало известно, что следующее поколение Dacia Sandero для европейского рынка будет исключительно электрокаром. По словам президента Dacia Дени Ле Вота, следующее, четвертое поколение Sandero стоит ожидать в 2027 году. Это будет бюджетный электрокар, который будет конкурировать с другим детищем материнской компании Dacia ― Renault 5.