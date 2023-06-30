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Школьница умерла во время купания в бассейне экопарка в Якутии

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В Якутии на территории экопарка «Орто Дойду» в Хангаласском районе во время купания в бассейне умерла 16-летняя школьница. Она потеряла сознание в воде, а затем скончалась.

Районная прокуратура проводит проверку по факту случившегося, во время которой даст оценку причинам и условиям гибели девочки, тому, как соблюдалось законодательство об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей, сообщает ИА YakutiaMedia.

Установлено, что девятиклассники школы из Якутска вместе с родителями в экопарке отмечали выпускной. Девочка пошла вместе с одноклассниками купаться в бассейн, но в воде потеряла сознание. В это время родители и классный руководитель оставались в ресторане.

Совладелица «Орто Дойду» Марианна Андреева рассказала, что инструктором бассейна был ее несовершеннолетний сын. Когда девочка потеряла сознание, он сразу же сообщил об этом администратору.

Девочку пытались реанимировать, она даже приходила в сознание. По неофициальным данным, она погибла из-за разрыва сосуда, пишет ИА SakhaNews.

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