Российская теннисистка Касаткина вышла в финал турнира в Истбурне

Первая ракетка России Дарья Касаткина 30 июня выиграла матч у итальянки Камилы Джорджи в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истбурне в Великобритании.

Игра завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки. В финале Касаткина сыграет со спортсменкой из США Мэдисон Киз.

Ранее в этот день американка выиграла матч у своей соотечественницы Коко Гауфф со счетом 6:3, 6:3.

Следующий игра будет для Касаткиной 13-м финалом на соревнованиях WTA. В рамках этого турнира россиянка завоевала уже шесть титулов.

26-летняя Касаткина находится на 11-м месте в рейтинговой таблице WTA.

Соревнования в Истбурне завершатся 1 июля. Общий призовой фонд турнира составляет больше $780 тыс.

Ранее, 26 июня, Касаткина обыграла украинскую соперницу Ангелину Калинину в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 со счетом 6:3, 6:1. После состязания спортсменки не пожали друг другу руки.