Евросоюз назвал условия для продолжения поддержки Украины

Европейский союз готов удовлетворять военные и оборонные потребности Украины до того момента, пока они не станут противоречить политике безопасности государств ЕС. Об этом говорится в итоговом документе саммита ЕС в Брюсселе, опубликованном в пятницу, 30 июня, на сайте Европейского совета.

«Европейский совет (высший политический орган ЕС. — Ред.) подтверждает готовность Евросоюза оказывать устойчивую военную поддержку Украине столько, сколько потребуется, в частности, через Миссию военной помощи ЕС и Европейский фонд мира», — говорится в документе.

Поддержка будет осуществляться в том случае, если она не нанесет ущерб политике безопасности и обороны отдельных государств — членов союза или Евросоюза в целом, уточнил Европейский совет.

Евросоюз также заявил о продолжении поддержки Молдавии и признал ее приверженность к вступлению в ЕС.

Ранее, 29 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО и Евросоюз пошлют Украине сильный сигнал поддержки. Также он рассказал, что ЕС и НАТО планируют усилить совместную работу по защите критической инфраструктуры.

26 июня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран — членов союза (ЕС) не смогли согласовать выделение Украине восьмого транша военной помощи из Европейского фонда мира в размере €500 млн. Однако он добавил, что единственный вывод, который ЕС сделал из происходящих в России событий, заключается в необходимости удвоить поставки оружия Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.