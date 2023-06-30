WSJ узнала о прекращении атак Киева западными танками по позициям России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали отправлять западные танки в атаку для штурма российских позиций, сообщила 30 июня газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на слова украинских военных.

«Столкнувшись с жестким сопротивлением России первоначальному наземному наступлению (Украины) в начале этого месяца, украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», — сказано в материале.

Вместо этого Киев наносит точечные удары по позициям Вооруженных сил (ВС) России, утверждает газета.



Накануне военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям» о провале первого этапа контрнаступления ВСУ. По его словам, об этом говорят потери со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Также он сослался на данные потерь украинской стороны, приведенные президентом России Владимиром Путиным 27 июня. Так, украинская сторона с 4 июня лишилась 259 танков и 780 бронемашин. Военный эксперт счел потери большими.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.