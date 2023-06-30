Трех фигурантов дела об избиении подростка арестовали в Благовещенске

В Благовещенске взяли под арест трех молодых людей, являющихся фигурантами дела об избиении подростка. Они проведут под стражей минимум два месяца.

Амурская служба новостей уточняет, что инцидент произошел еще 21 мая, но известно о случившемся стало только после того, как в соцсетях появился ролик, снятый одним из очевидцев. Затем было возбуждено уголовное дело, по которому проходят трое молодых людей, один из которых несовершеннолетний.

Следствие установило, что подозреваемые вечером 21 мая возле дома по улице Красноармейской в Благовещенске применили насилие к 16-летнему подростку и грубо нарушили общественный порядок. Кроме того, один из них склонял другого к убийству потерпевшего, сообщает ИА PriamurMedia.

Двум предъявили обвинение в хулиганстве, а третьему — еще и подстрекательство к убийству. Следователь СУ СКР по региону ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, прокурор ходатайство поддержал.

Молодым людям грозит от семи до 15 лет лишения свободы. В городском суде отметили, что, с учетом тяжести, характера и степени общественной опасности, а также обстоятельств преступления, у суда есть основания полагать, что обвиняемые могут скрыться от органов следствия и оказать давление на потерпевшего.

Все трое фигурантов заключены под стражу до 29 августа.