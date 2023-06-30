Один человек пострадал в ДТП на востоке Москвы

В результате ДТП на востоке Москвы пострадал один человек. Как сообщил источник «Известий» 30 июня, три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов.

На месте ЧП работают экстренные службы. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее, 28 июня, в центре Москвы столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, в результате чего пострадали два человека. По данным «Известий», при столкновении BMW отбросило в столб, мотоцикл загорелся. Кроме того, был совершен наезд на пешехода. Пострадали мотоциклист и пешеход.