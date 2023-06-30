В Киеве начали установку дополнительных приборов по измерению радиации

Дополнительные устройства для измерения радиации установили в Голосеевском и Святошинском районах Киева. Об этом 30 июня сообщили в городской государственной администрации. Таким образом, автоматическую сеть датчиков измерения радиации дополнили двумя устройствами.

«Дополнительные устройства для измерения радиации установили за счет меценатов без привлечения бюджетных средств», — отмечается в Telegram-канале киевской администрации.

Сейчас в Киеве работает семь таких датчиков. Уровень радиации в районах украинской столицы можно отслеживать с помощью интернет-приложения.

Ранее в этот день официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что Киев готовится совершить теракт на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Она отметила, что в столице Украины установили дополнительные устройства для измерения радиации.

Накануне советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа связал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС с подготовкой Киевом диверсии на станцию. По его мнению, украинская сторона может применить «грязную бомбу» или нанести удар артиллерией по помещениям с радиоактивными материалами на станции, чтобы добиться искусственного радиационного заражения.

До этого, 22 июня, украинский лидер выступил с обращением в Telegram, в котором заявил, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС.

15 июня делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС, это был уже третий подобный визит. По его итогам глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на электростанции после разрушения ГЭС серьезная, однако уровень воды для охлаждения генераторов достаточный, работы насосов не требуется.

Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. После обрушения ГЭС в результате украинской атаки 6 июня уровень воды в водохранилище упал с 17 до 11,27 м.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.