Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции установят личности призывающих к протестам через соцсети
Общество
Путин поручил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми
Мир
Страны ЕС не достигли соглашения по миграционной политике
Туризм
Авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва — Тбилиси
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Мир
Вооруженного участника штурма Капитолия задержали около дома Обамы
Мир
Посла Колумбии в Москве вызвали в МИД после заявлений о Краматорске
Общество
В ГД предложили проводить консультации школьников с психологом перед экзаменами
Экономика
Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта 2022 года
Экономика
Торгово-промышленная палата РФ поддержала законопроект о налоге на сверхприбыль
Мир
Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию из-за конфликта на Украине
Авто
Правительство не поддержало проект об отмене запрета на тонировку стекол авто
Новости компаний
Российскому малому бизнесу помогут увеличить оборотные средства
Сюжет:

В Киеве начали установку дополнительных приборов по измерению радиации

Власти Киева сообщили, что начали установку дополнительных приборов по измерению радиации
0
Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дополнительные устройства для измерения радиации установили в Голосеевском и Святошинском районах Киева. Об этом 30 июня сообщили в городской государственной администрации. Таким образом, автоматическую сеть датчиков измерения радиации дополнили двумя устройствами.

«Дополнительные устройства для измерения радиации установили за счет меценатов без привлечения бюджетных средств», — отмечается в Telegram-канале киевской администрации.

Сейчас в Киеве работает семь таких датчиков. Уровень радиации в районах украинской столицы можно отслеживать с помощью интернет-приложения.

Станционный осмотритель: что глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС
Гросси оценил, как обмеление Каховского водохранилища и украинские обстрелы влияют на безопасность объекта

Ранее в этот день официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что Киев готовится совершить теракт на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Она отметила, что в столице Украины установили дополнительные устройства для измерения радиации.

Накануне советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа связал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС с подготовкой Киевом диверсии на станцию. По его мнению, украинская сторона может применить «грязную бомбу» или нанести удар артиллерией по помещениям с радиоактивными материалами на станции, чтобы добиться искусственного радиационного заражения.

До этого, 22 июня, украинский лидер выступил с обращением в Telegram, в котором заявил, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС.

15 июня делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС, это был уже третий подобный визит. По его итогам глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на электростанции после разрушения ГЭС серьезная, однако уровень воды для охлаждения генераторов достаточный, работы насосов не требуется.

Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. После обрушения ГЭС в результате украинской атаки 6 июня уровень воды в водохранилище упал с 17 до 11,27 м.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023