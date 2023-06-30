Эксперт оценил, может ли траволатор зажевать ноги

Теоретически траволатор может зажевать ноги, однако это возможно только в случае его поломки. Об этом в разговоре с «Известиями» 30 июня сообщил профессор кафедры «Строительные и подъемно-транспортные машины» МГСУ Михаил Степанов.

Он отметил, что подобное может произойти только при серьезной неисправности оборудования, поскольку расстояние между движущейся лентой и полом минимальное. Соответственно, при нормальной работе всех механизмов ногу они зажевать никак не смогут.

«Такое возможно, если одна из частей траволатора, на которой стоит пассажир, ослабнет или упадет из-за какой-то поломки. При нормальной работе оборудования такая ситуация исключена», — рассказал Степанов.

Ранее в этот день в The Phuket News появилось сообщение, что в аэропорту Бангкока 57-летняя пассажирка, находясь на траволаторе, споткнулась о свой чемодан, нога попала в механизм ленты и ее зажевало. Прибывшие на место спасатели были вынуждены ампутировать ей ногу выше колена.