Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции установят личности призывающих к протестам через соцсети
Общество
Путин поручил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми
Мир
Страны ЕС не достигли соглашения по миграционной политике
Туризм
Авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва — Тбилиси
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Мир
Вооруженного участника штурма Капитолия задержали около дома Обамы
Мир
Посла Колумбии в Москве вызвали в МИД после заявлений о Краматорске
Общество
В ГД предложили проводить консультации школьников с психологом перед экзаменами
Экономика
Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта 2022 года
Экономика
Торгово-промышленная палата РФ поддержала законопроект о налоге на сверхприбыль
Мир
Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию из-за конфликта на Украине
Авто
Правительство не поддержало проект об отмене запрета на тонировку стекол авто
Новости компаний
Российскому малому бизнесу помогут увеличить оборотные средства

Эксперт оценил, может ли траволатор зажевать ноги

Профессор МГСУ Степанов: ноги под траволатор может затянуть только при его неисправности
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теоретически траволатор может зажевать ноги, однако это возможно только в случае его поломки. Об этом в разговоре с «Известиями» 30 июня сообщил профессор кафедры «Строительные и подъемно-транспортные машины» МГСУ Михаил Степанов.

Он отметил, что подобное может произойти только при серьезной неисправности оборудования, поскольку расстояние между движущейся лентой и полом минимальное. Соответственно, при нормальной работе всех механизмов ногу они зажевать никак не смогут.

«Такое возможно, если одна из частей траволатора, на которой стоит пассажир, ослабнет или упадет из-за какой-то поломки. При нормальной работе оборудования такая ситуация исключена», — рассказал Степанов.

Собирает до костей: холод ускоряет заживление травм вдвое
Что показали испытания криотерапии на крысах

Ранее в этот день в The Phuket News появилось сообщение, что в аэропорту Бангкока 57-летняя пассажирка, находясь на траволаторе, споткнулась о свой чемодан, нога попала в механизм ленты и ее зажевало. Прибывшие на место спасатели были вынуждены ампутировать ей ногу выше колена.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023