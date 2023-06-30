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Рогов заявил об угрозах от Киева в отношении родственников сотрудников ЗАЭС

Рогов заявил, что Киев угрожает родственникам сотрудников Запорожской АЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Со стороны режима украинского лидера Владимира Зеленского поступают угрозы близким специалистов «Росэнергоатома», работающих на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 30 июня «Известиям» заявил глава движения «Мы вместе с Россией», глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, избранный от Запорожской области, Владимир Рогов.

«На ЗАЭС всё по-прежнему, ситуация штатная, российские специалисты и другие люди находятся на рабочих местах, продолжают работу, несмотря на шантаж и угрозы, а также и всякие провокации со стороны режима (президента Украины Владимира) Зеленского. Прежде всего эти провокации направлены не столько по отношению к людям, которые работают на ЗАЭС, которые переподписали договоры с «Росэнергоатомом», сколько на их близких», — сказал он.

Рогов объяснил, что у многих работников станции родственники находятся на территориях, подконтрольных режиму Зеленского.

«И регулярно их родным и близким там говорят, что их родственников задержат, посадят или будут приняты меры за то, что человек предатель, еще кто-то и так далее. То есть это звучит постоянно, и сотни случаев подобного рода есть. Люди делятся этим с нами, но тут даже помощи-то ты и не окажешь, потому что эти люди находятся на той стороне, к сожалению, на подконтрольной режиму Зеленского, и мы повлиять на это не можем», — сказал он.

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Ранее в этот день советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сказал ТАСС, что информация украинской стороны о том, что сотрудникам ЗАЭС якобы поступило указание покинуть станцию до 5 июля, не соответствует действительности.

До этого Главное управление разведки минобороны Украины распространило информацию о том, что персоналу станции якобы поступило указание уехать в Крым до 5 июля. По его утверждению, с ЗАЭС уже уехали трое сотрудников Росатома и еще несколько работников станции.

30 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что Киев готовится совершить теракт на Запорожской АЭС.

ЗАЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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