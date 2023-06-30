Рогов заявил об угрозах от Киева в отношении родственников сотрудников ЗАЭС
Со стороны режима украинского лидера Владимира Зеленского поступают угрозы близким специалистов «Росэнергоатома», работающих на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 30 июня «Известиям» заявил глава движения «Мы вместе с Россией», глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, избранный от Запорожской области, Владимир Рогов.
«На ЗАЭС всё по-прежнему, ситуация штатная, российские специалисты и другие люди находятся на рабочих местах, продолжают работу, несмотря на шантаж и угрозы, а также и всякие провокации со стороны режима (президента Украины Владимира) Зеленского. Прежде всего эти провокации направлены не столько по отношению к людям, которые работают на ЗАЭС, которые переподписали договоры с «Росэнергоатомом», сколько на их близких», — сказал он.
Рогов объяснил, что у многих работников станции родственники находятся на территориях, подконтрольных режиму Зеленского.
«И регулярно их родным и близким там говорят, что их родственников задержат, посадят или будут приняты меры за то, что человек предатель, еще кто-то и так далее. То есть это звучит постоянно, и сотни случаев подобного рода есть. Люди делятся этим с нами, но тут даже помощи-то ты и не окажешь, потому что эти люди находятся на той стороне, к сожалению, на подконтрольной режиму Зеленского, и мы повлиять на это не можем», — сказал он.
Ранее в этот день советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сказал ТАСС, что информация украинской стороны о том, что сотрудникам ЗАЭС якобы поступило указание покинуть станцию до 5 июля, не соответствует действительности.
До этого Главное управление разведки минобороны Украины распространило информацию о том, что персоналу станции якобы поступило указание уехать в Крым до 5 июля. По его утверждению, с ЗАЭС уже уехали трое сотрудников Росатома и еще несколько работников станции.
30 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что Киев готовится совершить теракт на Запорожской АЭС.
ЗАЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.