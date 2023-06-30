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Иммунолог оценил опасность распространения сибирской язвы в России

Иммунолог Крючков заявил об отсутствии риска эпидемии сибирской язвы в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России регулярно фиксируют случаи сибирской язвы, однако речь об эпидемии не идет, так как передачи заболевания от человека к человеку фактически нет. Об этом иммунолог Николай Крючков заявил в пятницу, 30 июня

«Сибирская язва — особо опасное заболевание. Проблема в том, что оно эндемическое, фактически есть много территорий в России, где существует опасность заражения. В значительной степени это привязано к скотомогильникам, где захоранивают умерших от сибирской язвы животных», — объяснил Крючков в разговоре с Lenta.Ru.

Он уточнил, что споры представляют опасность сотни лет, они могут быть активны, просачиваться с водой, в результате чего заболевают животные.

По словам специалиста, человек, как правило, заражается от мяса больных животных: либо при употреблении недостаточно термически обработанной пищи, либо во время разделки туш.

Крючков подчеркнул необходимость своевременной диагностики и начала лечения заболевания в случае заражения.

«Есть антибиотикотерапия, другие способы лечения. Но если речь о тяжелой форме, то во многих случаях болезнь оказывается неизлечимой. Именно поэтому важно как можно скорее поставить диагноз и начать терапию», — заключил врач.

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Ранее в этот день специалисты Роспотребнадзора подтвердили факт выявления сибирской язвы у жителя Тывы.

О том, что житель тувинского села Бижиктиг-Хая госпитализирован в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «сибирская язва», сообщила в этот же день прокуратура Тувы. В Барун-Хемчикском районе республики введен карантин.

Предварительно установлено, что мужчина обратился с жалобами на ухудшение состояние здоровья 29 июня, после того как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошади для сдачи мяса. Его доставили в инфекционную больницу Кызыла. У остальных участвовавших в забое граждан также взяты анализы.

Ранее, 26 марта, врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону», отметила, что самый частый путь передачи сибирской язвы — это контакт с больным животным, поэтому ни в коем случае нельзя покупать мясо, не прошедшее ветеринарный контроль.

В начале июня карантин по сибирской язве животных ввели на территории Тамбовской области. Также сообщалось, что в Липецкой области дополнительно обезопасят места захоронения животных, которые погибли от сибирской язвы.

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