Двух граждан Украины будут судить в Молдавии за нелегальный ввоз более €440 тыс.

В Молдавии двух граждан Украины будут судить за незаконный ввоз более €440 тыс. Об этом 30 июня сообщил портал News.yam.md со ссылкой на прокуратуру.



Молдавская прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование и отправила в суд уголовное дело на двух граждан Украины, которые в апреле незаконно ввезли в Молдову более €440 тыс.



Мужчины являются уроженцам Одесской области Украины, одному 32 года, другому 39 лет. Они осуществляли пассажирские и грузовые перевозки.



«Они остаются под предварительным арестом по ходатайству прокуратуры. Дело будет рассматривать Комратский суд с офисом в Вулканештах», — приводит слова из сообщения прокуратуры новостной портал.



Мужчинам грозит наказание от 4 до 10 лет лишения свободы.

В апреле сообщалось, что автомобиль мужчин в Молдавии на въезде в город Чимишлия осмотрели сотрудники полиции. Правоохранители нашли крупную сумму денег, спрятанную в музыкальной колонке, и сообщили об этом в прокуратуру. После чего украинцев поместили под стражу на 30 суток.

