Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика арестовали до 26 августа

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемую в убийстве мальчику опекуншу до 26 августа. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее ей предъявили обвинения в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. Следствие считает, что официальный опекун мальчика Далера на протяжении нескольких месяцев после смерти мальчика получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство.

Расследование инцидента продолжается.

26 июня в Чкаловском районе Екатеринбурга пропал шестилетний Далер. Поиски мальчика продолжались на протяжении трех дней, после чего его тело было найдено в сумке на территории гаражного комплекса того же района.

При этом, по данным следствия, смерть Далера наступила несколько месяцев назад, хотя его опекун сообщила о пропаже утром 26 июня. 28-го числа женщина была задержана.

По словам одного из ее бывших воспитанников, она истязала Далера — кусала его и внушала, будто это делал его воображаемый друг.