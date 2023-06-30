Источник рассказал о вербовке США в ряды ВСУ в Сирии

На фоне неудачного контрнаступления и других военных провалов Киева, США усилили вербовку в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил «РИА Новости» военно-дипломатический источник в Дамаске.

В конце мая СМИ со ссылкой на Службу внешней Разведки (СВР) РФ сообщали, что американская база в Сирии «Эт-Танф» используется Соединенными Штатами для подготовки боевиков, которые будут планировать теракты на территории России, уточнил источник агентства.

Однако на фоне неудачного для Вашингтона хода контрнаступления ВСУ, Соединенные Штаты нарастили масштабы вербовки желающих воевать в украинской армии, сообщил он.

По словам собеседника агентства, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США ведет активные переговоры с представителями вооруженных формирований курдов, участвующих в сирийском конфликте, и с некоторыми арабскими шейхами, а самим боевикам предлагается $2 тыс. ежемесячно.

Ранее, 28 июня, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ находятся на грани полного распада. Он отметил полную деморализацию и увеличение случае дезертирства в рядах украинских боевиков.

27 июня президент России Владимир Путин на встрече с российскими военными заявил, что с момента начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. Он указал, что это в значительной степени результат работы военнослужащих Вооруженных сил РФ. До этого, в июне, Путин отмечал, что потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

30 мая глава СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил, что на американской военной базы «Эт-Танф» у границ Сирии с Иорданией и Ираком американские спецслужбы ведут подготовку исламских экстремистов для дестабилизации обстановки в Сирии. По его словам, на базе проходят подготовку десятки боевиков ИГ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ), ряды которых США регулярно пополняют.