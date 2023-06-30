Залужный заявил о потребности Киева в ограниченном количестве самолетов

Украине нужны боевые самолеты, ограниченного количества будет достаточно. Об этом заявил главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный 30 июня.

«Мне не нужно 120 самолетов, я не собираюсь пугать весь мир. Очень ограниченного количества будет достаточно», — сказал он в интервью газете The Washington Post.

Помимо этого, Залужный отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ используют самолеты другого поколения. По его словам, без запрашиваемой авиации — это «идти в наступление с луками и стрелами».

Постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри накануне сообщил, что страны — члены Североатлантического альянса в ходе саммита союза в Вильнюсе вряд ли сделают какие-либо новые заявления относительно поставок Украине истребителей F-16.

При этом 28 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что первые самолеты страна сможет получить через шесть-семь месяцев.

Однако председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли 15 июня отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.