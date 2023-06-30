Число пострадавших от обстрела Ясиноватой увеличилось до восьми

Восемь человек пострадали в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских националистов. Об этом 30 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июня по состоянию на 15:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в Ясиноватой. По ул. Фрунзе, 28, ранены мужчины 1952, 1967 годов рождения», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день мэр города Дмитрий Шевченко заявил, что из-за атаки получили разрушения многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города и больница. Также образовались множественные пожары.

Ранее в этот день националисты Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР 10 ракетами из реактивной системы залпового огня.

Украинские боевики ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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