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Военный эксперт заявил об использовании ВСУ советской техники в контрнаступлении

Военный эксперт Леонков: ВСУ сейчас используют технику советского образца
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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В настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступают техникой советского образца. Об этом 30 июня «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Сейчас они наступают техникой советского образца, скажем так, но модификации там польские, румынские, словацкие, то, что отремонтировали. Если они израсходуют этот боекомплект помощи, то останутся в большинстве вот эти западные образцы военной техники», — сказал он.

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Ранее в этот день газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных написала, что Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций.

25 июня глава украинского минобороны Алексей Резников провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по поводу хода контрнаступления ВСУ. Как отметил Резников, поднимался вопрос усиления боевого потенциала армии, также обсуждались следующие шаги по укреплению вооруженных сил.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал, что США не намерены давать оценку ходу контрнаступления Украины.

Днем ранее телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции ВСУ проходят не так, как ожидали страны Запада.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались наступать, однако к настоящему моменту ощутимо замедлились. По его словам, неприятель столкнулся с большими потерями.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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