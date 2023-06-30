Письмо с угрозами премьер-министру Израиля найдено на могиле его брата

На могиле Йони Нетаньяху, брата премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, на кладбище на горе Герцля в Иерусалиме найдено письмо с угрозами. Об этом 30 июня сообщает израильское агентство Israelan.

«В пятницу кто-то положил письмо с угрозами в адрес премьер-министра на могилу его старшего брата Йони Нетаньяху», — говорится в публикации.

Служба безопасности Израиля Шабак уже возбудила по этому факту уголовное дело. Она расследует инцидент. При этом подробности о содержании письма не сообщаются.

Ранее, 22 апреля, стало известно, что глава министерства внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, бывший вице-президент страны Пабло Иглесиас и генеральной директор гражданской гвардии Мария Гамес получили письма с патронами внутри. В тексте сообщалось, что у политиков есть десять дней, чтобы уйти в отставку.

Премьер Испании Педро Санчес осудил угрозы в адрес политиков. На своей странице в Twitter он заявил, что власти решительно осуждают «серьезные угрозы, полученные Марлаской, Гамес и Иглесиасом».