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Письмо с угрозами премьер-министру Израиля найдено на могиле его брата

Israelan: на могиле брата Нетаньяху найдено письмо с угрозами премьер-министру
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Фото: Global Look Press/Martin Schutt
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На могиле Йони Нетаньяху, брата премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, на кладбище на горе Герцля в Иерусалиме найдено письмо с угрозами. Об этом 30 июня сообщает израильское агентство Israelan.

«В пятницу кто-то положил письмо с угрозами в адрес премьер-министра на могилу его старшего брата Йони Нетаньяху», — говорится в публикации.

Служба безопасности Израиля Шабак уже возбудила по этому факту уголовное дело. Она расследует инцидент. При этом подробности о содержании письма не сообщаются.

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Ранее, 22 апреля, стало известно, что глава министерства внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, бывший вице-президент страны Пабло Иглесиас и генеральной директор гражданской гвардии Мария Гамес получили письма с патронами внутри. В тексте сообщалось, что у политиков есть десять дней, чтобы уйти в отставку.

Премьер Испании Педро Санчес осудил угрозы в адрес политиков. На своей странице в Twitter он заявил, что власти решительно осуждают «серьезные угрозы, полученные Марлаской, Гамес и Иглесиасом».

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