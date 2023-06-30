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Названы самые узнаваемые китайские автобренды среди россиян

«Авто Mail.ru»: Haval и Chery стали самыми узнаваемыми автобрендами в России
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Haval и Chery стали самыми узнаваемыми брендами автомобилей из КНР среди россиян, сообщает 30 июня «Авто Mail.ru».

По данным опроса среди 8 тыс. читателей портала «Авто Mail.ru» из России, Chery и Haval узнают 89% респондентов. 87% опрошенных ответили, что знакомы с маркой Geely. Также в топ-10 вошли такие бренды, как Exeed (78%), Great Wall (76%), JAC (74%), Changan (72%) и FAW (70%), Omoda (70%), Tank (64%), Dongfeng (51,5%) и GAC (50%).

В антирейтинг узнаваемых китайских марок вошли такие компании, как Forthing и SWM — по 4% на каждую. 6% опрошенных ответили, что не знакомы ни с одним из представленных брендов, в то время как 0,09% от общего числа респондентов заявили, что им известны все перечисленные марки.

Также российские читатели портала об автомобилях ответили на вопрос, какую машину они приобрели бы. Как выяснилось, каждый пятый респондент отказался делать выбор в пользу китайских брендов. Тем временем другие участники опроса выбрали такие машины из Китая, как Geely (18%), Haval (17%), Chery (13%) и Exeed (11%).

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Тест-драйв Omoda C5

21 июня компания Omoda, суббренд китайского производителя Chery, представила электрокар C5, который базируется на одноименной версии с двигателем внутреннего сгорания. Omoda C5 EV оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. (350 Нм), который расположен на передней оси. Запас хода составляет 550 км на одной зарядке.

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