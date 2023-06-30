Дети отравились листьями цветка под Красноярском

В Канском районе Красноярского края четверо школьников отравились листьями цветка диффенбахия. Они решили, что это бамбук.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, инцидент произошел вечером 29 июня в селе Астафьевка. Школьники девяти, 10 и 11 лет увидели на улице обрезанные стебли и листья диффенбахии. Приняв за бамбук, мальчики решили их попробовать.

После этого им стало плохо. Пострадавших доставили в больницу. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что из оздоровительного детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе госпитализированы 13 детей с признаками отравления. Возбуждено уголовное дело.