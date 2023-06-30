Вооруженного участника штурма Капитолия задержали около дома Обамы

Участника штурма Капитолия задержали около дома бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне, у него при себе были оружие и материалы для изготовления взрывчатых веществ. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей правопорядка.

Им оказался 37-летний Тейлор Таранто. На мужчину был оформлен ордер по обвинениям, связанным с нападением на Капитолий США 6 января 2021 года. Таранто предъявили обвинение в том, что он скрывается от полиции.

«В последние недели Таранто жил в фургоне рядом с вашингтонской тюрьмой, согласно его аккаунтам в социальных сетях, и неоднократно задавался вопросом в онлайн-сообщениях, почему его до сих пор не арестовали», — говорится в статье телеканала.

Отмечается, что фургон мужчины обыскали, активной угрозы для общества отсутствует.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В настоящее время суды рассматривают десятки дел по обвинению американцев в беспорядках.

Ранее, 7 июня, стало известно о задержании американского актера Джея Джонстона по обвинению в участии в штурме Капитолия. По данным ФБР, его опознали на фотографиях, сделанных во время штурма в 2021 году. Кроме того, в распоряжении следователей оказалась переписка Джонсона, в которой тот подтвердил свое пребывание на месте происшествия.

Кроме того, 4 мая были признаны виновными по делу о штурме Капитолия четверо участников ультраправой неофашистской мужской организации Proud Boys, в том числе их бывший лидер Энрике Таррио. СМИ сообщали, что только по обвинению в заговоре мужчинам грозит до 50 лет лишения свободы.