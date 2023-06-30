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Байден внезапно покинул студию MSNBC во время прямого эфира

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Фото: MSNBC
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Поведение президента США Джо Байдена снова вызвало недоумение у американцев. Читатели портала Townhall в Twitter 30 июня отреагировали на видео с главой государства, на котором он спешно прощается с ведущей телеканала MSNBC после интервью.

Американский лидер отвечал на вопросы и в конце беседы, когда ведущая начала благодарить его за визит, резко встал с кресла, хотя прямой эфир еще не закончился, пожал ей руку и поспешил выйти за кулисы.

«Это было похоже на то, что ему срочно понадобилось в туалет», — заметила @AdaNestorWC.

«Байден думал, что это было радиошоу», — предположил @Paat0306.

«Это не его вина. Наверное, за кадром кто-то ел мороженое», — напомнил @LaffingLions о любви президента США к сладкому десерту.

«Как сказала ведущая: «Не отключайтесь», — поиронизировал @leeboggs.

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До этого, 11 июня, телеведущая канала Sky News Australia Рита Панахи высмеяла странное поведение американского лидера во время визита на военную базу в штате Северная Каролина. По ее словам, президент 10 секунд смотрел в никуда, выглядел сбитым с толку и дезориентированным.

Позже, 22 июня, американский лидер перепутал американский гимн с индийским во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава государства положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии, и простоял в таком положении 15 секунд. После этого, вероятно, он осознал ошибку и медленно опустил руку.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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