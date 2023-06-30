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В офисе Зеленского выступили против территориальных уступок в обмен на мир

Офис Зеленского: Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Киев не собирается соглашаться на территориальные уступки ради мира. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Так он прокомментировал слова бывшего американского лидера Дональда Трампа о сдаче части территорий страны в пользу России.

«Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить военные действия. Потому что примитивные соглашения «территория в обмен на мир» неизменно приводят лишь к эскалации конфликта», — написал Подоляк в Twitter.

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Накануне, 29 июня, Трамп выразил уверенность, что настал момент для установления мира между Россией и Украиной, поэтому Соединенным Штатам пора предпринять посреднические усилия в урегулировании конфликта путем переговоров. Он не исключил, что киевскому правительству, возможно, придется уступить часть территории, чтобы остановить противостояние.

28 июня президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы о том, почему он не идет на значимые переговоры с Россией по разрешению конфликта на Украине, а, наоборот, только поддерживает дальнейшую эскалацию ситуации. Выслушав вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Чикаго (штат Иллинойс), американский лидер не произнес ни слова и лишь улыбнулся в ответ.

До этого, 12 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта могут приблизиться после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, в случае успеха это может «укрепить позиции» киевского режима за столом переговоров.

Между тем 13 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и решение этих проблем находится в руках Запада. Путин напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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