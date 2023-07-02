По мечтам: Чайковский в золоте, Дягилев в Третьяковке, русские в Венеции

Полотно «Половецкий стан» к спектаклю «Русских сезонов» Сергея Дягилева готовят к экспозиции в Третьяковской галерее. Фильмы из России будут участвовать в Международном кинофестивале в Венеции. Дни Александринского театра завершились в Улан-Удэ. Жюри XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского назвало имена победителей. Кинофестиваль «Зеркало», посвященный Андрею Тарковскому, открылся в Иваново. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Половцы вернулись

23-метровый задник «Половецкий стан» к спектаклю «Половецкие пляски» «Русских сезонов» Сергея Дягилева публика Третьяковской галереи увидит в октябре. Грандиозное полотно 1909 года станет частью ретроспективы Николая Рериха, по эскизу которого оно было создано.

Фото: Третьяковская галерея/Олеся Курляева

— Сейчас мы постепенно идем по всему полотну, соединяем все разрывы, — объяснила «Известиям» художник-реставратор Третьяковской галереи Александра Орловская. — Работа будет включать три этапа: после восстановления целостности оригинального полотна его укрепят с помощью шелковой ткани и, наконец, отреставрируют саму живопись.

Публика сможет увидеть «Половецкий стан» уже после второго этапа.

Отмена стереотипов

Фильмы из России будут участвовать в Международном кинофестивале в Венеции, который пройдет с 30 августа по 9 сентября. Об этом «Известиям» рассказал кинопродюсер и специалист кинокомиссии при министерстве культуры Италии Анжело Скондо, знакомый с ситуацией вокруг фестиваля.

— Итальянцы любят русских, а русские любят итальянцев, — признался он. — Закрывать двери неправильно. Культура — это мост между людьми, здесь не может быть стен. Она никак не может быть связана с политикой.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Manuele Mangiorotti

Продюсер также рассказал, что летом в российский прокат выйдет ряд итальянских фильмов, которые опровергнут распространенные стереотипы о ней, как о стране мафии и спагетти.

Кроме того, он сообщил, что Россия и Италия в коллаборации с Сирией готовят совместный кинопроект, посвященный борьбе с угрозой терроризма.

Охота играть

Дни Александринского театра завершились в Улан-Удэ. Для показа бурятским зрителями были выбраны три спектакля: «Демагог», созданный молодыми авторами — драматургом Кириллом Фокиным и режиссером Хуго Эрикссеном; «Женитьба» в постановке Валерия Фокина и моноспектакль народного артиста России Сергея Паршина «Охота жить!»

Фото: Пресс-служба Александринского театра/Владимир Постнов

Спектакли прошли в рамках «Больших гастролей», проекта Росконцерта и Минкультуры. Вместе с тем, подчеркнул худрук театра Валерий Фокин, они стали еще одним шагом Ассоциации национальных театров России на пути обустройства нашего многонационального культурного пространства.

— Буквально год назад ассоциация была создана, и сегодня можно констатировать, что всё задуманное — творческое сотрудничество, обмен опытом, обучение, гастроли — не осталось на словах — работает, — подчеркнул Валерий Фокин в беседе с «Известиями».

Золотые звуки

Жюри XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского назвало имена победителей. Золотые медали и звания лауреатов получили: Сергей Давыдченко (фортепиано), Ён Ын Ли (виолончель), Ке Хи Ким (скрипка), Зинаида Царенко, Сон Чи Хун (вокал).

Уникальным явлением в мировом конкурсном движении назвал конкурс Чайковского прославленный китайский пианист и композитор, член жюри Лю Шикунь.

Фото: tchaikovskycompetition.com/Александр Шапунов

— Конкурс Чайковского — как могучий танк, в котором есть всё, в то время как все остальные международные конкурсы — легкое оружие. Без сомнений, он остается если не самым сложным, то одним из самых сложных соревнований в мире , — поделился он.

Участникам конкурса Лю Шикунь пожелал продемонстрировать всё, на что они способны, и продолжать служить мировому искусству.

Посмотрели в «Зеркало»

В Ивановской области стартовал XVII Международный кинофестиваль «Зеркало». Основные площадки смотра — в Иваново, но церемония открытия символически прошла в Юрьевце, родном городе Андрея Тарковского.

Доступное для всех желающих мероприятие на главной площади города у старинной колокольни было посвящено памяти недавно ушедшего из жизни Эдуарда Артемьева — его музыку из фильмов Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова (правда, куда больше — последнего) исполнил OpenSound Orchestra под управлением Станислава Малышева, хор Нижегородского государственного университета и солисты, в том числе внучка композитора, певица Екатерина Артемьева. Ведущей выступила Алена Бабенко.

Фото: пресс-служба фестиваля

Внести коррективы в праздник пыталась погода: весь день в Юрьевце лил дождь, но буквально за час до начала концерта он прекратился, хотя оставалось ветрено. В разгар мероприятия внезапно опять начался ливень, и оркестр, до этого героически державшийся, в итоге все-таки попросил сделать перерыв. Площадь, однако, не опустела, и минут через 15, когда буря утихла, выступление артистов возобновилось.

После музыкальной программы жители города и гости фестиваля увидели документальный фильм Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова «Боже! Чувствую приближение Твое!» , посвященный Тарковскому и снимавшийся в том числе в Юрьевце.

Впереди на фестивале — показ фильмов основного конкурса, подборки российского кино «Свои» и целого ряда специальных программ.