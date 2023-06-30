Опекуншу погибшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера увозят из суда

В Екатеринбурге женщину-опекуна найденного мертвым шестилетнего Далера увезли из суда. Кадры в пятницу, 30 июня, публикуют «Известия».

Ранее в этот день ей было предъявлено обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. Сторона обвинения ходатайствовала об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство.

Также продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц, которые должны были контролировать воспитание опекаемого ребенка.

26 июня в Чкаловском районе Екатеринбурга пропал шестилетний Далер. Поиски мальчика продолжались на протяжении трех дней, после чего его тело было найдено в сумке на территории гаражного комплекса того же района. Кадры гаража, в котором нашли ребенка, появились в распоряжении «Известий».

По данным следствия, смерть Далера наступила несколько месяцев назад, хотя его опекун сообщила о пропаже утром 26 июня. 28-го числа женщина была задержана.