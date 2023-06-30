Карта спецоперации на Украине 30 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 июня можно в материале «Известий».

Как заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ пытаются наступать на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях.

За сутки ВС РФ отразили две атаки ВСУ на купянском направлении и пять атак на донецком направлении, уничтожено до 160 украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 военных и артсистему М777.

Конашенков рассказал, что группировка «Центр» отразила атаку ВСУ в направлении населенного пункта Кузьмино в ЛНР.

Кроме того, войска РФ за сутки уничтожили более 50 военных и САУ «Гвоздика» ВСУ на краснолиманском направлении.

Также ВС РФ отбили атаку мотопехотной роты ВСУ в районе Времевского выступа и на запорожском направлении пресекли попытку провести разведку боем и уничтожили украинскую ДРГ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4833 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 413 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5281 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 292 единицы специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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