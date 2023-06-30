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Крымскому бизнесу помогут повысить рентабельность

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Сбер» с 1 июля снизит комиссию по эквайрингу для предпринимателей в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для клиентов, которые только собираются подключить эквайринг, комиссия составит 1% в первые два месяца. Тариф действует для предпринимателей, у которых открыт в банке расчетный счет и оформлен зарплатный проект.

Новые тарифы распространяются на торговый эквайринг, SberPay QR, сервисы «Смарт-терминал» и «Мобильный кассир»; они будут действовать до конца года.

Для клиентов, которые уже пользуются эквайрингом от «Сбера», комиссия также снизится. Новый тариф будет действовать с 1 июля текущего года до конца февраля следующего и распространится на такие индустрии, как сфера услуг, продукты, супермаркеты, рестораны, фастфуд, гостиницы, красота и здоровье.

Старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых отметил, что «Сбер» поддерживает предпринимателей полуострова, «внося вклад в обеспечение устойчивого развития региона». «Новые тарифы помогут бизнесу Крыма повысить рентабельность и активнее привлекать новых клиентов», — подчеркнул он.

В январе Сбербанк объявил о начале работы в Крыму. Первые банкоматы появились в Севастополе, Симферополе, Ялте и в селе Оползневое. В марте «Сбер» начал работать с юридическими лицами полуострова, а в мае открыл в Крыму первое отделение.

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