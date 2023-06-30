Сын актера Ефремова находится в тяжелом состоянии после падения из окна

Актер Николай Ефремов находится в тяжелом состоянии после падения из окна третьего этажа. Об этом сообщили 30 июня «Известиям» врачи.

Специалисты диагностировали у пострадавшего сочетанную травму, закрытые переломы бедра и таза. Сейчас Николай Ефремов находится без сознания.

О том, что 31-летний актер выпал из окна в Москве, стало известно ранее в этот день. Его доставили в реанимацию. Сам Николай Ефремов сообщил, что выпал случайно и претензий ни к кому не имеет.

Соседи рассказали, что актер злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Однако источник «Известий» тогда уточнил, что супруга Николая Влада Киселева накануне общалась с ним, он был трезвым. Актер сказал, что не употреблял спиртное пять дней, наводит порядок дома и ждет жену с дочерью.