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В автосалонах появились первые малотоннажные «КамАЗы»

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Фото: kamaz
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Российские дилеры на этой неделе начали продажи 3,5-тонного грузовика «КамАЗ Компас 5», сообщает 30 июня Quto.ru.

Цены на новинку со шторно-бортовой платформой начинаются от 4 380 000 рублей. Для сравнения: главный конкурент «Компаса 5» «Газель Next» в сравнимой комплектации стоит от 3 000 800 рублей. Впрочем, на новую модель «КамАЗа» распространяются многочисленные скидки, доходящие вплоть до 700 000 рублей.

Малотоннажный грузовой автомобиль поставляется с дизельным двигателем «КамАЗ-580» объемом 2,2 л, который выдает 122 л.с., в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

«Компас 5» уже в базовой версии оснащен таким оборудованием, как круиз-контроль, моторный тормоз, подогреваемый фильтр грубой очистки топлива, ESP, кондиционер и аудиосистема.

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КамАЗ с 1 июля повышает размер зарплат своих сотрудников. Индексация тарифов и окладов сотрудников КамАЗа составит 10%. Ранее автопроизводитель поднимал зарплаты осенью 2022 года — тогда рост окладов был равен 4%. До этого КамАЗ поднимал зарплаты сотрудников в мае прошлого года: размер индексаций составил 5,2%.

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