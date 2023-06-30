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ВС РФ пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: на запорожском направлении пресечена попытка ВСУ провести разведку боем
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Фото: Министерство обороны РФ
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На запорожском направлении силы РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем. Об этом 30 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На запорожском направлении подразделениями группировки войск «Восток» пресечена попытка противника провести силами мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, российские войска также нанесли огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Левадное в Запорожской области.

Конашенков сообщил также, что авиация и артиллерия группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении в районе Времевского выступа отразила атаку мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР).

В общей сложности за сутки ВСУ потеряли на этих направлениях до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

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Ранее, 27 июня, журнал Forbes сообщил, что попытка ВСУ двинуться под Малой Токмачкой на юг закончилась поражением и потерями, которые оказались более катастрофическими, чем предполагалось. Авторы статьи подчеркнули, что а один-два часа группа бригад потеряла почти пятую часть американских БМП M-2, пятую часть Leopard 2A6 и половину своих Leopard 2R. По мнению обозревателя журнала, украинская техника попала в грамотно организованную российскими войсками ловушку. Позже, 29 июня, военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил «Известиям», что потери ВСУ связаны с тем, что украинская армия впервые столкнулась с полноценной обороной, не имея при этом ффективного инструмента подавления.

8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области. Он отметил, что минные поля, работа артиллерии и авиации сделали свое дело.

Ранее в тот день источник «Известий» сообщил о бое между российскими силами и ВСУ на запорожском направлении. По его словам, украинская танковая группа пошла в наступление на ореховском участке — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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