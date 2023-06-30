ВС РФ пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении
На запорожском направлении силы РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем. Об этом 30 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На запорожском направлении подразделениями группировки войск «Восток» пресечена попытка противника провести силами мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — сказал Конашенков на брифинге.
Кроме того, российские войска также нанесли огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Левадное в Запорожской области.
Конашенков сообщил также, что авиация и артиллерия группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении в районе Времевского выступа отразила атаку мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР).
В общей сложности за сутки ВСУ потеряли на этих направлениях до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
Ранее, 27 июня, журнал Forbes сообщил, что попытка ВСУ двинуться под Малой Токмачкой на юг закончилась поражением и потерями, которые оказались более катастрофическими, чем предполагалось. Авторы статьи подчеркнули, что а один-два часа группа бригад потеряла почти пятую часть американских БМП M-2, пятую часть Leopard 2A6 и половину своих Leopard 2R. По мнению обозревателя журнала, украинская техника попала в грамотно организованную российскими войсками ловушку. Позже, 29 июня, военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил «Известиям», что потери ВСУ связаны с тем, что украинская армия впервые столкнулась с полноценной обороной, не имея при этом ффективного инструмента подавления.
8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области. Он отметил, что минные поля, работа артиллерии и авиации сделали свое дело.
Ранее в тот день источник «Известий» сообщил о бое между российскими силами и ВСУ на запорожском направлении. По его словам, украинская танковая группа пошла в наступление на ореховском участке — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.