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Доцент Митрошина рассказала об исследовании серотонина для лечения депрессии

Доцент Митрошина: кроме серотонина, за эмоции отвечают дофамин и норадреналин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Кандидат биологических наук, доцент кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Елена Митрошина в пятницу, 30 июня, рассказала про исследование серотонина, который принято называть гормоном счастья, для лечения депрессии.

Она подчеркнула, что в мозге человека находится множество разных рецепторов серотонина, каждый из которых отвечает за разные типы реакций на этот гормон. На фоне этого стандартные антидепрессанты зачастую дают непредсказуемый эффект и помогают не всем пациентам с расстройством.

«Существуют различные подходы для исследования этого расстройства, например, часто в первую очередь изучаются поведенческие проявления депрессии. Мы же сконцентрировались на изучении того, как меняются нервные клетки при моделировании состояния, похожего на депрессию, у лабораторных мышей», — сказала кандидат биологических наук в беседе с RT в рамках мероприятия в 10-летие науки и технологий при поддержке нацпроекта «Наука и университеты».

Митрошина указала на то, что у животных наблюдается ангедонистическое поведение, то есть широкий спектр нарушений гедонической функции, включая снижение мотивации или способности испытывать удовольствие. Оно по некоторым признакам напоминает депрессию.

«Изучаем, как меняется экспрессия у мышей с возрастом, а также механизм работы этих рецепторов в разных отделах мозга животных, например, в коре, гиппокампе и мозжечке», — подчеркнула специалист.

Она заявила, что серотонин в организме может выполнять две функции: как нейромедиатор, регулируя передачу нервных импульсов между нейронами, и как гормон, воздействуя на разные органы и ткани и формируя их.

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Митрошина обратила внимание на существование нескольких форм депрессивных состояний: от эндогенных, которые связаны с внутренними особенностями нервной системы, до депрессий, которые возбуждаются внешними факторами. Около 30–40% депрессивных расстройств зачастую связаны с генетической предрасположенностью.

«Не совсем верно утверждать, что это (серотонин. — Ред.) «гормон счастья». Не существует таблетки с серотонином, после приема которой сразу же станешь счастливым. Кроме серотонина, есть еще и другие нейромедиаторы, такие как дофамин и норадреналин, отвечающие за мотивацию и эмоциональные аспекты деятельности человека», — пояснила собеседница RT.

Митрошина добавила, что серотонин важен в регуляции тревоги и спокойствия.

«При этом спокойствие часто ассоциируется со счастьем. Количество связей между нейронами, их активация и торможение также регулируется серотонином. <…> Для хорошего самочувствия, счастья важны не отдельные нейромедиаторы, а правильное их соотношение в организме», — отметила ученый.

Собеседница издания дополнила, что дофамин помогает человеку справляться со сложностями, чтобы потом возникло ощущение эйфории при разрешении задачи.

«Дофамин лежит в основе системы мотивации и условного биохимического поощрения. Например, когда спортсмен пробегает свою дистанцию, на финише в его организме происходит выброс дофамина, человек чувствует огромный подъем, хотя у него и болят все мышцы», — поделилась мнением эксперт.

24 марта, в Международный день борьбы с депрессией, врач-психиатр Антон Денисенков рассказал «Известиям», что в основе депрессии лежит падение уровня дофамина. В головном мозге есть четыре основных дофаминовых пути, каждый из которых отвечает за определенные функции.

Психиатр добавил, что депрессию может спровоцировать истощение организма на фоне постоянного стресса и заболеваний, жизненных трудностей, отсутствия социальных лифтов, когда, например, человек хочет повышения по работе, но не может этого достичь, любовных переживаний. Помимо этого, расстройство может возникнуть из-за разных тревожных заболеваний.

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