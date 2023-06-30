Молодь чира выпустили в Колымское водохранилище

В Колымское водохранилище в Магаданской области выпустили 750 тыс. экземпляров молоди чира. Мероприятия проводились в рамках договора на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов при строительстве и использовании Усть-Среднеканской ГЭС.

Молодь выпускали под контролем комиссии, в составе которой были представители Охотского территориального управления Росрыболовства, филиала ФГБУ «Главрыбвод», магаданского филиала ВНИРО и регионального департамента рыбного хозяйства. Молодь, которую вырастили на Янском рыбоводном заводе, прекрасно перенесла длительную транспортировку к месту выпуска, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу управления Росрыболовства.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что в Магаданской области на Ольском лимане Охотского моря зафиксирован массовый выброс сельди. Специалисты считают, что подобное суицидальное поведение рыбы — обычное для этого времени явление. Сельдь заходит в лиман на нерест и не успевает уйти с отливом.