У дома погибшего Далера Бобиева в Екатеринбурге образовался стихийный мемориал

У дома в Екатеринбурге, где жил погибший шестилетний Далер Бобиев, образовался стихийный мемориал. Соответствующие кадры в пятницу, 30 июня, публикуют «Известия».

На записи видны детские игрушки и цветы, которые несут жители города к дому Далера, чтобы почтить его память.

Ранее в этот день женщине, которая была опекном Далера, было предъявлено обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. Следователь ходатайствовал в суде об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

26 июня в Чкаловском районе Екатеринбурга пропал шестилетний Далер. Поиски мальчика продолжались на протяжении трех дней, после чего его тело было найдено в сумке на территории гаражного комплекса того же района. Кадры гаража, в котором нашли ребенка, появились в распоряжении «Известий».

При этом, по данным следствия, смерть Далера наступила несколько месяцев назад, хотя его опекунша сообщила о пропаже утром 26 июня. 28-го числа женщина была задержана.