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ВС РФ отразили попытку атаки ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы России (ВС РФ) на краснолиманском направлении отразили атаку украинского противника в направлении населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 30 июня сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтожено более 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), две гаубицы Д-30, одна Д-20, а также установка «Гвоздика», отметили в ведомстве.

«Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Невское, Червоная Диброва ЛНР», — уточнил Конашенков.

Кроме того, в районе села Червоная Диброва российским военным удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

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Ранее 30 июня начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» на краснолиманском направлении ударил по месту сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы.

Тогда же начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, как удары авиации группировки войск по трем направлениям уничтожили пункты временной дислокации трех механизированных украинских бригад и одной бригады теробороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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