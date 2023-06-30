В селе Старое Маврино в Татарстане прогремел взрыв в нефтегазодобывающем управлении

В селе Старое Маврино в Татарстане на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» произошел взрыв, погибли два человека. Об этом 30 июня сообщил Telegram-канал «112».

В следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ подтвердили информацию. Во время очистки резервуара прогремел взрыв, в результате произошло возгорание. Отмечается, что при этом погибли двое рабочих, 1976 и 1987 годов рождения.

Площадь возгорания составила 2 кв. м. В 11:01 пожар ликвидировали, сообщили в главном управлении МЧС по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Сейчас следователи проводят осмотр места.

Ранее, 20 июня, стало известно, что на Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв при проведении работ сторонней подрядной организацией. Среди пострадавших один работник завода, остальные — работники подрядных организаций. Всех их доставили в медицинское учреждение.