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Лавров оценил действия Пригожина фразой «не громче, чем передряга»

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Россия не обязана никому давать никаких объяснений о попытке мятежа, который предприняло руководство ЧВК «Вагнер», поскольку для этого сложнее подобрать более веское слово, чем «передряга». Об этом заявил 30 июня глава МИД России Сергей Лавров.

«Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной», — отметил министр на брифинге.

Поскольку российское руководство действует транспарентно, добавил Лавров, ему не требуется никого дополнительно заверять в том, насколько стабильна обстановка в РФ после попытки мятежа.

«На эту тему высказывался президент [России Владимир Путин], на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну это ваши проблемы», — ответил он на соответствующий вопрос западного журналиста.

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Ранее, 26 июня, Лавров рассказал, что посол США в РФ Линн Трейси во время событий 24 июня заявила, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу. При этом глава МИДа отметил, что спецслужбы России намерены сами разобраться, были ли задействованы разведывательные службы Запада.

Попытка вооруженного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина произошла в РФ 24 июня. В тот же день президент РФ обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее переговоры с Пригожиным по согласованию с российским коллегой провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. По телефону стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК и разрешением Пригожину выехать в Белоруссию.

26 июня во время своего обращения к россиянам Путин выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение и не пошли на братоубийственное кровопролитие. Глава государства предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

29 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Пригожин предпринял попытку военного мятежа из-за прекращения финансирования со стороны властей. По его словам, за несколько дней до попытки мятежа Минобороны РФ проинформировало, что все боевые формирования должны подписать контракт с министерством. Однако основатель ЧВК такой контракт подписывать отказался.

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