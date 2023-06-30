Нарколог развеял миф о пользе никотиновых жвачек при отказе от сигарет

В борьбе с никотиновой зависимостью могут помочь психотерапия, иглорефлексотерапия и специальные препараты, а не никотиновые пластыри и жвачки. Об этом в пятницу, 30 июня, рассказал «Газете.Ru» психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «Алкоспас» Александр Поликарпов.

Но первый шаг — решить для себя, что курильщик хочет навсегда отказаться от сигарет.

«На сегодняшний день наиболее эффективными способами считаются психотерапевтические методы. Психотерапевт помогает усилить выдержку, разобрать и проработать личные причины отказа от курения», — уточнил он.

Врач отметил, что никотиновые пластыри и жвачки помогают отказаться от сигарет, но не снимают тягу к никотину.

«Эти средства можно использовать как вспомогательные на этапе снижения употребления никотина. Однако для полного избавления от никотиновой зависимости их недостаточно», — объяснил Поликарпов.

Ранее, 2 июня, врач психиатр-нарколог, заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии депздрава Москвы Олег Кутушев рассказал, что самым эффективным и доказанным подходом в лечении никотиновой зависимости является комбинация когнитивно-поведенческой терапии, психологического консультирования и фармакотерапии. Нарколог рассказал, что эффективность других методов лечения, таких как иглорефлексотерапия, нормобарическая гипокситерапия и транскраниальная электростимуляция, тоже доказана клиническим опытом.