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Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию из-за конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Страны Европейского союза (ЕС) призвали Китай оказать давление на Россию для разрешения конфликта на Украине. Об этом говорится в итоговом заявлении, принятом на саммите лидеров ЕС 30 июня.

«Европейский союз призывает Китай оказать давление на Россию для прекращения агрессивной <военной операции>, немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий», — отмечается в документе.

Главы государств объявили, что продолжат экономическое и международное сотрудничество с Китаем, но выразили озабоченность ростом напряженности в Тайваньском проливе и возможным применением силы в отношении Тайваня.

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28 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай на определенном этапе может сыграть позитивную и продуктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, сейчас КНР ищет способы оказать поддержку России, сохраняя при это «видимость нейтральности и пытаясь представить себя как миротворца».

Ранее, 20 июня, из материала Reuters стало известно, что лидеры Европейского союза намерены обратиться к Китаю с просьбой помочь положить конец конфликту на Украине. Европа также призывает КНР включиться в решение глобальных проблем, таких как изменение климата.

В середине мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями заявил, что Пекин готов содействовать международному сообществу в формировании общей позиции по урегулированию украинского кризиса, а также приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи. Вместе с тем в КНР выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты, а также повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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